Freiburg (ots) - Wo, wenn nicht im Urlaub, werden die meisten von uns in Versuchung geführt? Wichtig ist, dass dabei die Eigenverantwortung nicht auf der Strecke bleibt. (...)Reisen in ein Risikogebiet ohne zwingenden Grund ist hingegen hochgradig unvernünftig. Dass danach nun eine strikte Quarantäne fällig und vor allem ein damit verbundener Einkommensverlust nicht mehr ausgeglichen werden soll, mag die Einsicht Einzelner fördern. Gut so. http://www.mehr.bz/khs241p



