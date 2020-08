Alle Teilnehmer des Koordinationskomitees der OI Pera, das sich am Dienstag, dem 25. August getroffen hat, waren sehr besorgt. Ziel war, Bestand der Situation der ersten Birnenernten und der laufenden Forschungsprojekte aufzunehmen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Sektor kommt aus einem Jahr, das nichts weniger als Katastrophen bei den Mengen hatte, die dramatisch verringert wurden, was an...

Den vollständigen Artikel lesen ...