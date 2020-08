Die Apfelernte in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Jetzt gibt es in den Hofläden und an den Marktständen frisch geerntete, knackige Äpfel direkt vom Baum, so die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Seit dieser Woche ernten die Obstbauern die beliebte Apfelsorte Elstar. Ab der nächsten Woche wird die Sorte Gala folgen. Auch die Ernte der Birnensorte Conference wird in...

