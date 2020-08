Die Syngenta Group Co., Ltd. hat heute die ersten Halbjahreszahlen der Gruppe seit der Gründung der Gesellschaft am 18. Juni 2020 bekannt gegeben. Die Gruppe steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf mehr als 12 Mrd. USD trotz herausfordernder Marktbedingungen. Erik Fyrwald, CEO. Foto © Syngenta Group Alle vier Geschäftseinheiten -...

