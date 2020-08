Seit 2009 optimiert Beyond Meat seinen pflanzlich hergestellten Fleischersatz - nach fünf Quartalen an der Börse und mit der Verringerung des Preisunterschiedes zu richtigem Fleisch sind Netto- und Bruttoumsatz deutlich gestiegen: Wird die Aktie zur überdurchschnittlichen Investition?? Die am schnellsten wachsende Food Company der USA verfünffachte ihren Unternehmenswert seit dem Börsengang in Q2 2019 ? Die Nettoeinnahmen stiegen in Q2 2020 um 69 Prozent im Vorjahresvergleich - während ...

