COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" schreibt zu 'Wir schaffen das':

Haben wir es denn geschafft? Die Zahl der Asylbewerber und Migranten geht stetig zurück. Das liegt auch an der Pandemie, aber nicht nur. Europa hat sich eingeigelt, nur noch wenige Flüchtlinge machen sich auf die Reise. Diejenigen, die in Deutschland eine neue Zukunft auf eigenen Beinen, mit sicherem Fundament und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben suchten, konnten das erreichen. Längst sind viele von ihnen integriert und ein Bestandteil der Gesellschaft. Umso beschämender ist es, wenn ihnen gegenüber noch immer Ablehnung, Rassismus und Gewalt zutage tritt. Deswegen gilt: Noch haben wir es nicht geschafft. Aber wir sind auf dem Weg./ra/DP/eas