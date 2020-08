NÜRNBERG (dpa-AFX) - Wie entwickelt sich die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland angesichts steigender Infektionszahlen? Eine Prognose für September will das Konsumforschungsunternehmen GfK in Nürnberg am Freitag (8.00 Uhr) abgeben, wenn es seine aktuelle Konsumklima-Studie vorstellt.

Nach dem heftigen Einbruch im Frühjahr hatte sich das Konsumklima in Deutschland zuletzt wieder leicht verbessert. Die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli von 19 auf 16 Prozent bis Jahresende hatte nach einer früheren GfK-Studie erhebliche Kaufanreize zur Folge.

Die Konsumforscher befragen monatlich rund 2000 Verbraucher für die Studie, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat./igl/DP/eas