Rohstoffe: Goldpreis vor bedeutendem Test

Anzeige / Werbung

Als Gold im Sommer 2011 auf knapp 2.000 Dollar kletterte, kannte die Begeisterung für das begehrte Edelmetall kaum Grenzen. Doch wie so häufig an der Börse kommt es meist anders als die Mehrzahl erwartet. Nachdem sich im Frühjahr 2013 die Abwärtsbewegung beschleunigte und Gold in der Spitze um 45 Prozent tiefer notierte, dauerte es rund acht Jahre, bis das alte Kursniveau wieder erreicht wurde. Den Nimbus als sicherer Hafen hatte das Edelmetall verloren. Droht nach der jüngsten Rally ein ähnliches Schicksal?

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering, denn das fundamentale Umfeld sieht anders aus. Auslöser für den Absturz in 2013 waren Diskussionen um Zinserhöhungen. Auch wenn die Renditen am Anleihemarkt zuletzt leicht zulegten, sind Leitzinserhöhungen vorerst kein Thema. Im Gegenteil: Aufgrund der beispiellosen Geldmengenausweitung und rasant gestiegenen Verschuldung müssen die Notenbanken die Zinsen am Boden halten, damit die Wirtschaft nicht kollabiert. Eine anhaltende expansive Geldpolitik hat US-Notenbankchef Powell in seiner gestrigen Rede von Jackson Hole bestätigt.

Neben den Zinsen beeinflusst auch die Inflation die Preise bei den Edelmetallen. Vor allem politisch motivierte Notenbankern könnte dazu tendieren, weiter Geld zu drucken, damit die Teuerung kräftig anspringt und die hohen Schulden auffrisst. Bleiben die Zinsen im Keller und springt die Inflation mittelfristig an, dreht der Realzins und somit die Differenz von Nominalzins und Inflationsrate in den negativen Bereich.

Gold testet Aufwärtstrendlinie

Nach dem satten Anstieg des Goldpreises in diesem Jahr, konsolidierte das Edelmetall in den vergangenen Wochen und testet nun den Aufwärtstrend seit dem März-Tief. Auch der MACD (Momentum) ist auf dem Rückzug und spiegelt die aktuelle Schwäche wider. Um das immer noch positive Chartbild zu erhalten, sollte die Aufwärtstrendlinie nicht nachhaltig unterschritte werden, eine Besserung zeichnet sich erst ab, wenn der Widerstand bei rund 2015 Dollar gebrochen wird.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952