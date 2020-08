Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1873 US-Dollar gehandelt und damit einen halben Cent höher als am Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro nur wenig fester. Derzeit kostet er 1,0757 nach 1,0748 Franken am Donnerstagabend. Der US-Dollar ist hingegen etwas deutlicher auf 0,9058 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...