FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Bank Holiday im Sommer geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der Iran-Streit der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream geht weiter. Wie die Deutsche Börse mitteilte, wurde eine Klage in New York gegen die Luxemburger Clearstream Banking SA sowie den Iran, die iranische Zentralbank ("Bank Markazi"), und verschiedene Finanzinstitute eingereicht. Mit dem Rechtsmittel wollen die Kläger die Vollstreckung eines Urteils von 2014 in den USA durchsetzen, welches ihnen Schadensersatz in Höhe von rund 8,7 Milliarden US-Dollar zusprach, unter anderem wegen Terrorakten, die dem Iran zugeschrieben wurden. Die Kläger, in der Mitteilung als "Ofisi-Kläger" bezeichnet, fordern von Clearstream die Herausgabe von Vermögenswerten, die der Bank Markazi zugerechnet werden. Das ist bereits Gegenstand anderer Klagen, die gegen Clearstream vorliegen. Auch die Bank Markazi selbst hat Clearstream in Luxemburg bereits Anfang 2018 auf Herausgabe im Wesentlichen der gleichen Vermögenswerte verklagt. Die Ofisi-Kläger machen außerdem Ersatzansprüche plus Strafschadensersatz unmittelbar gegen Clearstream geltend. Die Börse wies die Schadensersatzansprüche in diesem Zusammenhang als unbegründet zurück.

TAGESTHEMA II

Japans Regierungschef Shinzo Abe wird laut örtlichen Medienberichten bei einer Pressekonferenz am Freitag seinen Rücktritt verkünden. Hintergrund sei eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands, berichtete der Sender NHK. In Japan gibt es seit Wochen Spekulationen über Abes Gesundheitszustand, die durch zwei Krankenhausbesuche des Ministerpräsidenten in jüngster Zeit noch befeuert wurden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H

10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Online-HV

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Beginn der Tarifverhandlungen

- DE/SHW AG, ausführliches Ergebnis 1H

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Zwischenbericht 3Q

(13:00 Online-HV)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Post AG 1,15 EUR Fresenius Medical Care KGaA 1,20 EUR Jungheinrich AG 0,48 EUR Lanxess AG 0,95 EUR

INDEXÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

DOW-JONES-INDEX + NEUAUFNAHME - Amgen - Salesforce - Honeywell International + HERAUSNAHME - Exxon Mobil - Pfizer - Raytheon

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: -0,3 Punkte 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-4,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-5,1% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +9,0% gg Vm/+1,3% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 85,0 zuvor: 82,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,3 zuvor: -16,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,7 Vorabschätzung: -14,7 zuvor: -15,0 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 52,5 zuvor: 51,9 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 72,9 1. Umfrage: 72,8 zuvor: 72,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 im Volumen von 4 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 1,65-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.160,00 0,70 S&P-500-Indikation 3.508,00 0,44 Nasdaq-100-Indikation 11.991,00 0,34 Nikkei-225 22.993,69 -0,93 Schanghai-Composite 3.362,80 0,38 +/- Ticks Bund -Future 175,20 -22 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.096,36 -0,71 DAX-Future 13.069,00 -1,24 XDAX 13.070,94 -1,25 MDAX 27.673,74 -0,67 TecDAX 3.129,21 -1,36 EuroStoxx50 3.331,04 -0,77 Stoxx50 2.996,57 -0,67 Dow-Jones 28.492,27 0,57 S&P-500-Index 3.484,55 0,17 Nasdaq-Comp. 11.625,34 -0,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,42 -47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Aufschlägen starten. Insgesamt zeichnet sich ein ruhiges Geschäft ab. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Am Vormittag wird der Index der Wirtschaftsstimmung in Europa veröffentlicht. Im Blick steht weiter die Rede von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell vom Vortag. Die Fed will bei einer wirtschaftlichen Erholung auch moderat höhere Inflationsraten von 2 Prozent zulassen. Grundsätzlich ist das positiv für Risikopapiere wie Aktien, weil es dafür spricht, dass die Geldpolitik für längere Zeit extrem locker sein wird.

Rückblick: Leichter - Die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell brachte nicht den erhofften positiven Akzent. Die Ankündigungen von Powell, zukünftig ein durchschnittliches Inflationsniveau zu verfolgen, was tendenziell eine Lockerung der Geldpolitik bedeutet, bewegte sich im Rahmen der Erwartung. Der Versicherungssektor gab um 0,7 Prozent nach aus Sorge vor möglichen Schäden durch den Wirbelsturm Laura. Tagesverlierer waren Rohstoffwerte mit einem Minus von 1,4 Prozent. Der Subindex der Reis- und Freizeitwerte legte 2 Prozent zu - in einer technischen Erholungsbewegung, wie es hieß. Nach anfänglich deutlich höheren Verlusten schlossen Rolls-Royce 1,2 Prozent niedriger. Der Triebwerkshersteller steckt voll in der coronabedingten Krise der Luftfahrt und vervielfachte den Quartalsverlust. Für Siemens Gamesa ging es nach einem Ausblick um 4,6 Prozent nach unten. Laut Citi impliziert dieser für 2021 einen Rückgang der EBIT-Konsensschätzungen um 38 Prozent. WPP stiegen um 6,5 Prozent. Der befürchtete Umsatzeinbruch bei dem Werbeunternehmen war geringer als erwartet ausgefallen. Publicis zogen im Sog um 2,4 Prozent an. Bei Bouygues stützte ein positiver Ausblick und trieb den Kurs um 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Delivery Hero fielen nach Vorlage ausführlicher Halbjahreszahlen um 4,7 Prozent zurück und waren schwächster DAX-Wert. Leicht belastend wirkte laut den Citi-Analysten eine gleichzeitig angekündigte Übernahme von Instashop. MTU Aero stiegen gegen den Markt und gewannen 2,8 Prozent. Instone gaben nach Quartalszahlen und der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 3,4 Prozent nach. Aroundtown büßten 6,9 Prozent einer, belastet von einer Abstufung durch Barclays.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Hella-Aktie wurde 1,5 Prozent fester gestellt, wie von Lang & Schwarz zu erfahren war. Laut Kreisen erwägt das MDAX-Unternehmen, den Bereich Fahrerassistenzsysteme auszugliedern.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - US-Notenbankgouverneur Jerome Powell sorgte lediglich für eine moderate Fortsetzung der jüngsten Rally mit der Ankündigung, nun auch vorübergehend Inflationsraten über 2 Prozent zuzulassen. Dies war aber weitgehend auch erwartet worden. Immerhin gab es neue Rekordstände beim S&P-500 und auch bei den Nasdaq-Indizes. Erneut kam es zu einer Spreizung der Indizes. Walmart gewannen 4,5 Prozent. Das Unternehmen ist in Gespräche mit Microsoft eingestiegen, um sich gemeinsam um den Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Plattform TikTok zu bemühen. Microsoft stiegen um 2,5 Prozent. Für NetApp ging es nach guten Geschäftszahlen um 4 Prozent nach oben. Die Titel des Haushaltswarenanbieters Williams-Sonoma verloren knapp 8 Prozent, obwohl das Unternehmen überzeugende Zweitquartalszahlen vorgelegt hat. Anleger hätten sich dennoch mehr erhofft, sagte ein Marktteilnehmer. Abbott Laboratories gewannen 7,8 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte eine Schnellzulassungen für einen Coronatest erhalten.

Mit der sich abzeichnenden langen Periode niedriger Zinsen blieben am kurzen Ende des Marktes die Notierungen stabil, am langen Ende fielen sie dagegen deutlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,9 Basispunkte auf 0,74 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1871 +0,42% 1,1821 1,1819 +5,9% EUR/JPY 126,26 +0,26% 125,94 125,44 +3,6% EUR/CHF 1,0754 +0,08% 1,0745 1,0738 -0,9% EUR/GBP 0,8949 -0,07% 0,8955 0,8965 +5,7% USD/JPY 106,36 -0,18% 106,55 106,16 -2,2% GBP/USD 1,3265 +0,49% 1,3201 1,3185 +0,1% USD/CNH 6,8713 -0,23% 6,8869 6,8846 -1,4% Bitcoin BTC/USD 11.374,01 0,816 11.282,01 11.458,26 +57,8%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar nur kurz unter Druck. Die Aussicht auf eine ausgedehnte Periode niedriger Zinsen belastete zunächst, weil sie tendenziell eine geldpolitische Lockerung bedeutet. Anschließend erholte sich die US-Devise aber wieder. Der Euro stieg auf ein Tageshoch von 1,1902 Dollar, lag im späten US-Geschäft dann aber minimal im Minus bei 1,1819. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag zieht er wieder etwas an.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,03 43,04 -0,0% -0,01 -24,9% Brent/ICE 45,11 45,09 +0,0% 0,02 -27,3%

Erdöl wurde billiger, obwohl der Wirbelsturm "Laura" im Süden der USA auf Land gestoßen ist. Die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde vorsichtshalber weitgehend eingestellt, was den Ölpreis tendenziell stützten müsste. Händler sagten aber, derzeit falle die Nachfrage nach Erdöl eher mau aus. Ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 42,98 Dollar. Europäisches Rohöl der Sorte Brent verlor 1,2 Prozent auf 45,07 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,62 1.929,50 +0,7% +13,12 +28,0% Silber (Spot) 27,27 27,08 +0,7% +0,20 +52,8% Platin (Spot) 935,68 936,50 -0,1% -0,83 -3,0% Kupfer-Future 2,99 2,97 +0,8% +0,02 +6,1%

Trotz der Aussicht auf eine lange Periode niedriger Zinsen in den USA machten Anleger beim Gold nach dem scharfen Vortagesanstieg Kasse. Die Feinunze verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 1.930 US-Dollar. In unmittelbarer Reaktion auf die Powell-Rede war der Preis des Edelmetalls noch auf ein Tageshoch von 1.977 geschossen, danach aber schnell wieder zurückgefallen. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag steigt der Preis wieder etwas.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 239.507 angegeben - ein Plus von 1.571 seit dem Vortag.

- In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden - so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl von mehr als 4.000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen befinden sich 21 von hundert Departements in von der Regierung als "rote Zonen" markierten Gebieten.

- Mit der geplanten Wiedereröffnung der Schulen in Spanien haben die Behörden eine Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren angekündigt. Wegen der Corona-Epidemie waren die Schulen in Spanien Mitte März geschlossen worden - erst im September sollen sie wieder öffnen.

- US-Präsident Donald Trump will im Kampf gegen die Corona-Pandemie in massivem Umfang Schnelltests in der Bevölkerung anwenden lassen. Die Regierung habe mit dem US-Pharmakonzern Abbott Laboratories den Kauf von 150 Millionen Schnelltests vereinbart, sagten Mitarbeiter des Weißen Hauses.

GELDPOLITIK EZB

Der frühereEZB-Chefvolkswirt Vitor Constancio erwartet, dass andere Zentralbanken den flexiblen Ansatz der Preisniveausteuerung annehmen werden, den die US-Notenbank gerade eingeführt hat.

US-CHINA

Walmart ist in Gespräche mit Microsoft eingestiegen, um sich gemeinsam um den Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Plattform TikTok zu bemühen. Die Partnerschaft der beiden US-Konzerne werde die Sorgen der US-Regierung berücksichtigen, teilte der Handelsriese mit. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken geäußert und den Verkauf des TikTok-Geschäfts in den USA gefordert.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Ungeachtet aller Aufrufe zur Deeskalation hält die Türkei im Gasstreit mit Griechenland an ihrem umstrittenen Kurs fest. Am Donnerstag verlängerte Ankara den Einsatz des Forschungsschiffes "Oruc Reis" im östlichen Mittelmeer um fünf weitere Tage. Zudem kündigte die türkische Marine für die kommende Woche "Schießübungen" in der Region an. Griechenland ratifizierte unterdessen ein mit Ägypten geschlossenes Seeabkommen, das die Türkei als Provokation betrachtet.

WIRBELSTURM "LAURA"

Nach dem Durchzug von Hurrikan "Laura" ist die Zahl der Todesopfer im Süden der USA auf mindestens sechs gestiegen. "Laura" war in der Nacht zum Donnerstag als Hurrikan der Stärke 4 auf der fünfstufigen Skala mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf die US-Küste am Golf von Mexiko getroffen. Louisiana war der am schlimmsten von "Laura" heimgesuchte US-Bundesstaat - es war der stärkste Hurrikan in Louisiana seit mehr als 150 Jahren.

BAYER

kommt mit dem Abschluss der Vergleiche im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup in den USA nicht voran. In einer Anhörung am Donnerstag machten Anwälte mehrerer Kläger deutlich, dass viele Vergleiche noch nicht finalisiert worden seien. Der DAX-Konzern zeigte sich dennoch zuversichtlich, die Vergleiche bald abzuschließen.

VW

will sich mit einer grünen Anleihe neue Investorengruppen erschließen und im September einen entsprechenden Bond im Volumen von über 1 Milliarde Euro auflegen. Die Erlöse will VW in Elektromobilitätsprojekte investieren.

WIRECARD

Die seit Juni insolvente Wirecard AG soll seit Jahren entgegen den ausgewiesenen Gewinnen tatsächlich hohe Verluste gemacht haben. Das berichtet die SZ, die sich auf ein Gutachten des Insolvenzverwalters Michael Jaffé beruft, welches dieser dem Amtsgericht München diese Woche vorgelegt hat. Die Überschuldung des Konzerns beziffert der Insolvenzverwalter demnach auf 2,8 Milliarden Euro.

HP

verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen Erlösrückgang um 2 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar, belastet vor allem durch die Drucker-Sparte. Doch Experten hatten rund 1 Milliarde Dollar weniger erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 0,734 (Vorjahr: 1,2) Milliarden Dollar und übertraf auf bereinigter Basis ebenfalls die Prognosen. Nachbörslich gewann die Aktie gut 3 Prozent.

