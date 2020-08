Auf die von Fed-Chef Powell angekündigte neue Strategie in der US-Geldpolitik reagierte der Goldpreis stark verunsichert und schwankte innerhalb einer Stunde in einer Range von 40 Dollar.Weil die US-Notenbank in Zukunft das Abweichen vom Zwei-Prozent-Inflationsziel tolerieren werde, sprang die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen deutlich nach oben und verhalf dem Dollar dadurch zu einer temporären Kursrally. Weil sich Letztere als Strohfeuer erwies, wechselte der Krisenschutz Gold danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...