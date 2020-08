Ein russischer Staatsbürger, der mit weiteren Personen zusammenarbeitete, versuchte einen Computer-Mitarbeiter von Tesla in der Gigafactory in Nevada zu bestechen. Dieser sollte eine Schad-Software in das Firmennetz einspielen. Gemeinsam mit einem Tesla-Insider konnte das FBI einen koordinierten Angriff einer russischen Gruppe auf das Netzwerk des Elektroauto-Herstellers verhindern. teslamag.de, justice.gov ...

