Andritz hat von der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG den Auftrag erhalten, zwei ADuro P Schredder, Typ 2000 - eine verbesserte Version des bewährten Andirzt FRX-Schredders - an die Papierfabrik in Wörth, Deutschland, zu liefern. Die Schredder werden sowohl Rejekte aus der Papierfabrik als auch vorzerkleinerte Pulperzöpfe aus der Altpapieraufbereitung verarbeiten. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstung ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Dieser Folgeauftrag würde die erfolgreiche langfristige Beziehung zwischen beiden Unternehmen verstärken, betont Andritz.

