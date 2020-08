Nach der Abwärtsbewegung vom Vortag startet der deutsche Aktienmarkt mit moderaten Gewinnen in den Handel am Freitag.Der DAX begann die Sitzung mit einem Kursplus von 0,34 Prozent bei 13.140,60 Zählern.Sollte der DAX es vor dem Wochenende über den von Charttechnikern als Widerstandszone interpretierten Bereich bei 13.200 Punkten schaffen, rückt das Hoch vom Juli bei 13.313 Zählern in Reichweite. Bis zum Rekordhoch vom Februar unmittelbar vor dem weltweiten Corona-Börsencrash wären ...

