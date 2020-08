Der DAX hat einen Teil seiner zum Wochenanfang gezeigten Dynamik eingebüßt und auch am Freitag ist die Ausgangslage für den Handelsbeginn unklar. Von der Wall Street kommen positive Impulse, Dow Jones und S&P 500 legten weiter zu. An den asiatischen Märkten ging der japanische Nikkei-Index aus Sorge um den Gesundheitszustand von Premier Abe hingegen in die Knie. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

