NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens von 115 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Konzern sei angesichts der Chancen, die sich aus einer vereinfachten Struktur ergeben, immer noch attraktiv bewertet, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger unterschätzten die Möglichkeiten noch. Das neue Kursziel ergebe sich aus der Bewertung der Summe der Einzelteile des Konzerns./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 02:16 / ET

DE0007236101