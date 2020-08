Babys machen die Welt zu etwas Besonderem und Pampers will für Babys nur das Beste: Eine Windel, die sicher und bequem ist und mit der ihr kleiner Schatz unbeschwert die Welt entdecken kann. Eine Windel, bei der Eltern keine Kompromisse machen und sich nicht zwischen dem Besten für ihr Baby und dem Besten für die Umwelt entscheiden müssen. Seit über 45 Jahren und mittlerweile über 3 Generationen hinweg entwickelt Pampers Windeln mit genau diesem Ziel der perfekten Kombination aus Sicherheit, hochwertiger Qualität und Komfort. Genau wie Babys, entwickelt auch Pampers sich ständig weiter. Bei Pampers wird stetig daran gearbeitet, den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Herstellungsprozess zu verringern und die Entwicklung und Produktion noch nachhaltiger zu gestalten.

Das Pampers Versprechen: Für den Planeten sorgen

Bei der Entwicklung der Windeln ist neben Sicherheit und Saugfähigkeit der optimale Einsatz von Ressourcen über den gesamten Herstellungsprozess wichtig. Denn für Babys zu sorgen bedeutet auch, sich um den Planeten zu sorgen, auf dem sie aufwachsen. In den letzten 30 Jahren wurde das Gewicht einer Pampers Windel um 50 reduziert, die Saugfähigkeit dabei aber verdoppelt. So konnten die Rohstoffe für die Pampers Windeln, die ein Baby durchschnittlich in seiner Wickelzeit verbraucht, um 21 kg reduziert werden. Pampers Windeln werden zudem in Europa und ausschließlich in eigenen Werken wie z.B. in dem Pampers Werk in Euskirchen produziert: So sind fast alle Pampers, die im Laden gekauft werden können, Made in Germany. Denn entwickelt werden die Pampers im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schwalbach bei Frankfurt.

Gut zu wissen: Im Pampers Werk in Euskirchen wurden bereits viele Maßnahmen umgesetzt, um den ökologischen Fußabdruck während der Herstellung zu verringern. Und bei Pampers wird jeden Tag einen Schritt weiter gegangen und kontinuierlich daran gearbeitet, noch mehr zu erreichen für einen noch nachhaltigeren Produktionsprozess: So bezieht das Pampers Werk in Euskirchen zu 100 Ökostrom*. In den letzten 5 Jahren ist es zudem gelungen, 20 des Stroms in der Produktion einzusparen. Zusätzlich werden bereits die 25% der Produktionsabfälle, die nicht wiederverwertet werden können, in Energie umgewandelt. Ein weiterer Meilenstein, den Pampers bis zum Jahr 2030 erreichen möchte: Die weltweite Produktion zu 100% mit Ökostrom. Das Windelmaterial, das ein Baby während der Wickelzeit verbraucht, soll um weitere 30 reduziert werden. Gemeinsam arbeitet Pampers für eine Welt, in der Babys vertrauensvoll groß werden können.

*Zertifikate von Ökostrom durch Herkunftsnachweise (Guarantees of origin)

Das Pampers Versprechen: Für alle Babys sorgen

350 Forscher*innen entwickeln gemeinsam mit Expert*innen für die gesunde Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern Pampers Produkte kontinuierlich weiter. Das tut Pampers mit der Unterstützung führender Experten im Pampers Fall sind das Eltern. Denn Eltern wissen am besten, was das Richtige für ihr Baby ist. Mehr als 1.200 Familien unterstützen Pampers dabei wöchentlich,** indem sie neue Entwicklungen an ihren Babys testen. Zudem werden Pampers Windeln von unabhängigen Laboren wie OEKO-TEX oder Dermacare getestet und zertifiziert.

**außer in Ausnahmesituationen

Procter Gamble beschleunigt Aktivitäten beim Klimaschutz und stellt sämtliche Geschäftsaktivitäten CO2-neutral für die Dekade 2020-2030

P&G verpflichtet sich, Treibhausgasemissionen um 50% zu reduzieren und über die bereits bestehenden Nachhaltigkeits-Ziele hinaus sein Engagement zusätzlich in natürliche Klimaschutzlösungen zu forcieren, um Emissionen in den nächsten 10 Jahren zu kompensieren und die Geschäftsaktivitäten bis 2030 insgesamt CO2-neutral zu gestalten. Basierend auf aktuellen Schätzungen wird P&G dazu im Zeitraum von 2020 bis 2030 circa 30 Millionen Tonnen CO2 ausgleichen.

