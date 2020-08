Upon request by the issuer, long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of August 28, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Symbol New Long Symbol DK0061306669 BEAROLIX12SNOND1 BEAR OLIE X12S NORDNET D1 DK0061306743 BULLOLIX12SNOND1 BULL OLIE X12S NORDNET D1 DK0061160272 BULLSOEX10SNOND1 BULL SOELV X10S NORDNET D1 DK0061160355 BULLSOEX12SNOND2 BULL SOELV X12S NORDNET D2 DK0061156916 BEARSOEX10SNOND1 BEAR SOELV X10S NORDNET D1 DK0061168093 BEARSP5X18SNOND1 BEAR SP500 X18S NORDNET D1 DK0061167871 BEAR NQ1X18SNOND BEAR NQ100 X18S NORDNET D For further information about this exchange notice please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66.