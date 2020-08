DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Japans Regierungschef Abe will Rücktritt verkünden - NHK

Japans Regierungschef Shinzo Abe wird Medienberichten zufolge bei einer Pressekonferenz am Freitag seinen Rücktritt verkünden. Hintergrund sei eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands, berichtete der Sender NHK. In Japan gibt es seit Wochen Spekulationen über Abes Gesundheitszustand, die durch zwei Krankenhausbesuche des Ministerpräsidenten in jüngster Zeit noch befeuert wurden.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit 239.507 angegeben - ein Plus von 1571 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 240.571 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9288 Todesfälle und damit drei mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9290 Tote.

GfK-Konsumklima geht überraschend zurück

Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung des Konsumklimas hat einen überraschenden Dämpfer erhalten. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für September einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 1,8 von revidierten minus 0,2 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für August noch einen Wert von minus 0,3 Zählern berichtet. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf dieser Basis für September einen Anstieg auf 0,5 Zähler erwartet.

Deutsche Importpreise deuten im Juli auf schwache Inflation

Die Importpreise in Deutschland sind im Juli nur sehr schwach gestiegen. Einen großen Einfluss übten die Energiepreise aus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal langsamer

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2020 langsamer gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,5 (erstes Quartal: 3,2) Prozent.

Österreichs BIP schrumpft im zweiten Quartal um 10,4 Prozent

Der weitreichende Lockdown gegen die Corona-Pandemie hat Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal einen historischen Einbruch beschert. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 10,4 (vorläufig: 10,7) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 12,5 (12,8) Prozent niedriger.

Frankreich meldet mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden - so viele wie seit Mai nicht mehr. Wie die Gesundheitsbehörden bekannt gaben, bleibt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten jedoch stabil. Insgesamt wurden 6.111 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 5.429.

Spanien führt wegen Corona Maskenpflicht für Schüler ab sechs Jahren ein

Mit der geplanten Wiedereröffnung der Schulen in Spanien haben die Behörden eine Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren angekündigt. "Das Tragen von Masken wird generell ab dem sechsten Lebensjahr Pflicht sein, auch wenn die Abstandsregeln eingehalten werden", sagte Bildungsministerin Isabel Celaa. Wegen der Corona-Epidemie waren die Schulen in Spanien Mitte März geschlossen worden - erst im September sollen sie wieder öffnen.

Trump warnt vor Zerstörung der USA durch "sozialistische Agenda"

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Nominierungsrede vor einer Zerstörung des Landes durch eine "sozialistische Agenda" gewarnt und seinen Herausforderer Joe Biden scharf attackiert. Die Präsidentschaftswahl im November werde darüber entscheiden, "ob wir den amerikanischen Traum retten oder ob wir zulassen, dass eine sozialistische Agenda unsere hochgeschätzte Bestimmung zerstört", sagte Trump in seiner Ansprache am Weißen Haus.

Trump setzt auf massive Anwendung von Coronavirus-Schnelltests

US-Präsident Donald Trump will im Kampf gegen die Corona-Pandemie in massivem Umfang Schnelltests in der Bevölkerung anwenden lassen. Die Regierung habe mit dem US-Pharmakonzern Abbott Laboratories den Kauf von 150 Millionen Schnelltests vereinbart, sagten Mitarbeiter des Weißen Hauses. Der Präsident werde sich später am Tag noch selber zur Vereinbarung mit dem Unternehmen äußern.

US-Präsidentschaftskandidat Biden will bald mit Wahlkampfreisen beginnen

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat angekündigt, trotz der Corona-Krise bald Wahlkampfreisen aufnehmen zu wollen. Er plane Besuche in für die Wahl wichtigen Schlüsselstaaten wie Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania und Arizona, sagte der Demokrat. Der 77-Jährige betonte zugleich, die Corona-Vorgaben der Bundesstaaten etwa für die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen strikt einhalten zu wollen.

Mindestens sechs Tote durch Hurrikan "Laura" in den USA

Nach dem Durchzug von Hurrikan "Laura" ist die Zahl der Todesopfer im Süden der USA auf mindestens sechs gestiegen. Vier von ihnen kamen durch umgestürzte Bäume ums Leben, wie der Gouverneur des Bundesstaates Louisiana, John Bel Edwards, mitteilte. Ein weiterer Mann ertrank, als sein Boot in dem Sturm unterging. Ein anderer Mann starb nach Behördenangaben durch eine von seinem Stromgenerator verursachte Kohlenmonoxid-Vergiftung.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Aug -0,3% (PROG: +0,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug +0,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug -0,4% gg Vm

