Vodafone UK ist der erste britische Mobilfunkbetreiber, der eine OpenRAN 4G-Site einschaltet, wobei das Unternehmen mit Mavenir zusammenarbeitet, dem branchenweit einzigen durchgängigen Cloud-nativen Netzwerksoftwareanbieter für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs). Dieser Einsatz in Wales verbindet Vodafone-Kunden auf dem Royal Welsh Showground in Powys. Vodafone plant, OpenRAN zu nutzen, um 4G-Dienste kostengünstiger auf ländliche Gemeinden auszudehnen und neue Anbieter in das Funknetz einzuführen.

OpenRAN erhöht die Flexibilität, Agilität und Geschwindigkeit der Einführung und hilft, Kosten zu senken, indem kommerzielle Standardhardware (COTS) und neue innovative virtualisierte und offene Lösungen verwendet werden. OpenRAN ist das Grundprinzip von offenen Schnittstellen und von Produktinteroperabilität. Es basiert auf Initiativen des Telecom Infra Project (TIP) und der O-RAN Alliance und wird zu Netzwerken führen, die flexibler, innovativer und kostengünstiger sind, und es wird neuen Anbietern ermöglichen, Mobilfunknetze zu unterstützen.

In dieser Bereitstellung wird das RAN auch virtualisiert (vRAN). Virtualisiertes RAN ist die auf COTS ausgeführte Softwareanwendung, die den Mobilfunkbetreibern Kosteneffizienz, erhöhte Flexibilität und Agilität bietet und gleichzeitig eine Architektur für viele verschiedene Bereitstellungsszenarien bietet.

Scott Petty, Chief Technology Officer von Vodafone UK, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Mavenir an dem wichtigen Meilenstein der ersten Live-OpenRAN-Site in Großbritannien zusammenzuarbeiten. Die Einführung der Technologie ermöglicht es uns, neue Anbieter wie Mavenir einzuführen, was uns mehr Flexibilität bei der Einführung unseres Mobilfunknetzes gibt. Wir sind stolz darauf, Pionierarbeit bei der Entwicklung von OpenRAN zu leisten und werden die Leistung dieses ersten Standorts überwachen."

"Wir sind stolz darauf, mit Vodafone einen solchen Meilenstein erreicht zu haben und innovative Funklösungen auf dem Markt anzubieten. Lösungen, die die Wirtschaftlichkeit mobiler Netzwerke verändern und gleichzeitig Technologie mit größerer Flexibilität, höherer Effizienz und mehr Agilität als vollständiger End-to-End-Netzwerksoftwareanbieter einsetzen", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Mavenir ist bestrebt, transformative Innovation und Technologie in den Telekommunikationsbereich zu bringen, und wird weiterhin auf unsere lange Geschichte und Erfahrung mit virtualisierten Netzwerklösungen aufbauen."

Über Vodafone UK:

Vodafone UK verbindet Menschen, Unternehmen und Geräte, um unseren Kunden zu helfen, von digitalen Innovationen zu profitieren. Unsere Dienstleistungen umfassen Mobilfunk-, Festnetz-, Heim- und Bürobreitband sowie das Internet der Dinge (IoT).

Vodafone hat eine lange Geschichte als Technologiepionier, da es den ersten Mobiltelefonanruf in Großbritannien und das Senden der ersten Textnachricht ermöglicht hat. Im Jahr 2018 haben wir den ersten holographischen Live-Anruf in Großbritannien mit 5G getätigt und als erste begonnen, Live-5G-Verkehr von einem Standort in Salford, Greater Manchester, zu übertragen. Wir haben jetzt 5G an mehr Orten als jeder andere, mit mehreren Standorten in ganz Großbritannien und dem Rest Europas.

Heute betreuen wir mehr als 18 Millionen Mobilfunk- und Festnetzkunden in Großbritannien mit einer 4G-Netzabdeckung von 99 %. Unsere Kunden haben uns bei den Trusted Reviews Awards 2018 zum zweiten Mal in Folge zum besten Mobilfunknetz Großbritanniens gewählt. Um die Bereitstellung von Gigabit UK zu unterstützen, deckt unser Glasfaser-Breitband-Programm jetzt 15 britische Städte durch Partnerschaften mit CityFibre und Openreach ab.

Konnektivität steht im Mittelpunkt unseres Handelns, da sie uns eine große Chance für die Zukunft bietet. Wir nutzen unser Netzwerk, unsere Produkte, Talente und Technologien, um der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und auf wichtige soziale und ökologische Probleme zu reagieren. Unser kostenloses Digital Parenting-Magazin hilft Familien und Schulen in ganz Großbritannien, sicher in der Online-Welt zu navigieren. In der Zwischenzeit entwickelt die Vodafone Foundation in Zusammenarbeit mit Forschern des Imperial College eine personalisierte Krebsbehandlung anhand der Rechenleistung von Smartphones.

Wir sind Teil der Vodafone Group, eines der weltweit größten Technologiekommunikationsunternehmen mit Mobilfunkbetrieb in 26 Ländern, Partnerschaften mit Mobilfunknetzen in 55 weiteren Ländern und festem Breitbandbetrieb in 19 Märkten. Zum 30. September 2019 hatte die Vodafone Group ungefähr 625 Millionen Mobilfunkkunden, 27 Millionen Festnetz-Breitbandkunden und 22 Millionen TV-Kunden. Dies schließt alle Kunden in den Joint Ventures und assoziierten Unternehmen von Vodafone ein.

Weitere Informationen zu Vodafone UK finden Sie unter: www.vodafone.co.uk

Über Mavenir:

Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von Cloud-nativen End-to-End-Netzwerk-Software und Solutions/Systems Integration für 4G und 5G, der sich auf die Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation für Kommunikationsdienstanbieter (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur an. Von Anwendungs-/Dienstleistungsebenen in 5G bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche cloudnative Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die über 50 der weltweiten Nutzer bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. www.mavenir.com

