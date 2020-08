Wolfsburg (ots) - Raus aus dem Alltag und rein in den Kurzurlaub! Die Autostadt in Wolfsburg bietet noch bis zum 27. September 2020 auf über 28 Hektar Park- und Lagunenlandschaft ein abwechslungsreiches Programm aus Open-Air-Action, Entspannung und musikalischen Highlights.Open-Air-Action mit Kletterinstallationen, Airtramp und Mikromobilitäts-ParcoursMit den beiden neuen Kletterinstallationen "Netzwerk" und "Holzwerk" geht es für Kinder ab 5 Jahre, Jugendliche und Erwachsene hoch hinaus. Luftsprünge sind für 6- bis 14-Jährige auf dem Riesenairtramp möglich. Und für Jugendliche ab 14 Jahre sowie Erwachsene geht es hingegen auf der 250 m langen Strecke des Mikromobilitäts-Parcours mit E-Scootern, Ninebots und Onewheels rasant zu.Entspannung pur auf "Cool Summer Island"Wer Entspannung sucht, findet auf "Cool Summer Island" oder im Beachbereich feinen Sandstrand, gemütliche Sitzkissen sowie leckere Cocktails. Ein paar Meter weiter stehen Elektroboote und die beliebten Schwanentretboote bereit.Street Music von Freitag bis SonntagFür musikalische Unterhaltung sorgen am Wochenende nationale und internationale Künstler, die sich erstmals der Street Music widmen. Über den Tag verteilt, bringen sie jeweils von Freitag bis Sonntag mit einer Bandbreite von Elektro-Pop über Jazz bis hin zu Brass-Funk-Rap musikalische Vielfalt auf den Bühnen am ZeitHaus, vor dem Porsche Pavillon und auf dem Piazza-Vorplatz in den Park.Sicherheits- und HygienemaßnahmenDie Autostadt bittet ihre Besucherinnen und Besucher, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten. Gäste können sich unter www.autostadt.de/aktuell (http://www.autostadt.de/aktuell) bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/4691199