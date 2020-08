Sind Gold und Bitcoin Mittel, um reich und früh in den Ruhestand zu gehen? Wenn du mich fragst, eher nein: Keine Produktivität, keine Dividende, kein planbarer Vermögensaufbau und wenig Analyse, sondern bloß Angebot und Nachfrage prägen hier den Markt. Sowie ein gewisses Krisendenken, was die Preise derzeit stützt. Für mich keine attraktiven Merkmale, um reich in den Ruhestand zu gehen. Besser können trendstarke Dividendenaktien und ebenfalls trendstarke Wachstumsraketen sein. Werfen wir in diesem ...

