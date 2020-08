Viele Menschen empfinden das Thema Versicherung als trocken und nervig. Auch wenn die Allianz der Größte unter den Langweilern in Deutschland ist, lohnt der Blick auf den Chart. Die Aktie verliert zunehmend an Fahrt und ein Ausbruch ist schon in Kürze zu erwarten. DER AKTIONÄR erklärt Ihnen, worauf jetzt zu achten ist.Die Allianz-Aktie bewegt sich nach der Corona-Delle am 19. März bei 117,10 Euro anfänglich in einem Aufwärtstrend. Seit Anfang Juni ist dieser Trend jedoch unterbrochen und die Aktie ...

