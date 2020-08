Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 31.08.2020(Nr.333) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August2020 (im Laufe des Tages)Dienstag, 01.09.2020(Nr. 334) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2020(Nr. 36) Zahl der Woche: Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen,Jahr 2019Mittwoch, 02.09.2020(Nr. 335) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2020(Nr. 336) Großhandel (Umsatz), 2. Quartal 2020(Nr. 337) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2019Donnerstag, 03.09.2020(Nr. 338) Atypische Beschäftigung, Jahr 2019(Nr. N 051) Beschäftigungsverhältnisse in Gesundheits- undPflegeeinrichtungen, Jahre 2014-2019Freitag, 04.09.2020(Nr. 339) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- undUmsatzindex), Juli 2020(Nr. N 052) Wirtschaftliche Situation von Jugendherbergen, Juni 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4691257