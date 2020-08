DJ Ost-Ausschuss fordert politischen Dialog in Belarus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hat vor den Folgen der Krise in Belarus für den dortigen Wirtschaftsstandort gewarnt und einen Dialog gefordert, an der auch die Wirtschaft teilnehmen soll. "Die aktuelle Situation in Belarus beginnt sich negativ auf die Wirtschaft des Landes auszuwirken", sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Oliver Hermes. Der belarussische Rubel habe in den vergangenen Wochen kontinuierlich abgewertet, und zugleich hätten sich immer mehr Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Digitalwirtschaft, besorgt über die Rahmenbedingungen in ihrem Geschäftsbereich und für ihre Mitarbeiter geäußert.

"Die Attraktivität des Standorts lebt insbesondere von qualifizierten Fachkräften im Land, die ein modernes und offenes Lebensumfeld wünschen", erklärte Hermes. Zudem würden Strukturen benötigt, die unternehmerische Aktivitäten fördern und unterstützen. Vor diesem Hintergrund sei es aus Sicht der deutschen Wirtschaft von großer Bedeutung, dass sich auch in Belarus Schritt für Schritt ein demokratisches, marktwirtschaftliches und wettbewerbsoffenes Umfeld entwickle.

Damit würden die Grundlagen gelegt, um ausländische Unternehmen im Land zu halten und Belarus als Standort für neue Unternehmen attraktiver zu machen. "Dafür müssen die Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, zu denen auch Wirtschaftsverbände und Unternehmen zählen, Gehör im politischen Diskurs finden", mahnte Hermes. Finde dieser Dialog nicht statt, leide der Wirtschaftsstandort Belarus massiv. Die Diskussion mit allen relevanten gesellschaftlichen Kräften sei eine "unabdingbare Voraussetzung" für Stabilität und ein positives Wirtschaftsumfeld. "Eine lange Phase der Unsicherheit muss unbedingt vermieden werden", forderte Hermes.

