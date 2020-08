Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag verabschiedet sich phoenix schweren Herzens von Nikolaus Blome. Nach knapp zehn Jahren und über 300 Ausgaben mit unzähligen Stunden hitziger Diskussion kommen "Augstein und Blome" letztmalig zum verbalen Schlagabtausch im phoenix-Studio zusammen. Eine der bekanntesten Hass-Lieben im deutschen Fernsehen findet damit ein Ende.Die kontroverse Einordnung des politischen Geschehens - Augstein immer aus linker Perspektive, Blome meist aus der liberal-konservativen - hat eine große Fangemeinde, sowohl bei den Fernsehzuschauern als auch bei den Usern der digitalen Ausgaben im Internet. Für Nostalgiker finden sich viele Ausgaben der vergangenen Jahre in den Mediatheken von ARD und ZDF und auf dem phoenix YouTube-Kanal.Und - phoenix macht es weiter spannend: Denn noch steht nicht fest, wer in der Nachfolge von Nikolaus Blome künftig die klaren Positionen und konfrontativen Argumentationen als Augsteins Gegenpart vertreten wird.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4691297