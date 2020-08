DJ Bayer beantragt Zulassung von Herzmittel Vericiguat in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Bayer strebt die Zulassung seines Medikaments Vericiguat zur Behandlung von chronischer Herzinsuffizienz in China an. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es den Antrag beim Center for Drug Evaluation (CDE) der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA eingereicht.

Anträge für Vericiguat liegen außerdem in der EU, in Japan und in anderen Ländern zur Genehmigung vor. In den USA prüft die FDA den Antrag des Bayer-Partners MSD vorrangig.

August 28, 2020

