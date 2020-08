Neckarsulm (ots) - Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat 28 verschiedene Weizenmehle getestet und das Weizenmehl der Kaufland-Eigenmarke K-Bio im Gesamturteil mit der Bestnote "sehr gut" bewertet. Mit 0,73 Euro ist es außerdem das preiswerteste aller getesteten Mehle Type 1050.Sowohl beim Test der Inhaltsstoffe als auch bei der Frage nach weiteren Mängeln schneidet das K-Bio Weizenmehl mit "sehr gut" ab.K-BioKaufland führt in seinem Sortiment bis zu 2.500 Bio-Produkte in allen Produktkategorien. Mit der Eigenmarke K-Bio bietet der Händler etwa 240 Produkte im Preiseinstiegssegment. Alle Produkte sind frei von Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und künstlichen Aromen und wurden nach der EU-Bio-Verordnung erzeugt. Damit Kunden die ökologischen Alternativen in den Filialen leicht auffinden, sind sie im Regal immer neben dem entsprechenden konventionellen Produkt platziert.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse)Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4691349