Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Bollinger Motors will sein Angebot um einen rein elektrischen Lieferwagen erweitern. Der E-Transporter, welcher nun in Form des Konzepts Deliver-E vorgestellt wurde, soll 2020 in verschiedenen Größen in Produktion gehen. Bollinger will sich demnach einem wachsenden Feld an Herstellern anschließen, welche angesichts der Nachfrage nach elektrischen Transportern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...