Der Umsatz der erst im Juni 2020 neugegründeten Gruppe wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 % auf mehr als 12 Mrd. US-Dollar. Bereinigt um einmalige Lizenzerlöse aus dem Kontrollwechsel im Bereich Seeds und um die Auswirkungen der Verlagerung von Produktionsstandorten entspricht dies sogar einem Anstieg von 5 %. Das Ergebnis (Ebitda) kletterte sogar um 7 % (bereinigt: 9 %) auf knapp über 2,2 Mrd. Euro. Syngenta spricht daher davon, die Auswirkungen von Covid-19 in der ersten Hälfte 2020 "gut bewältigt" zu haben. Die Belieferung der Kunden habe "der Notwendigkeit, kreative Lösungen zur Überwindung logistischer Schwierigkeiten zu finden", durchgängig aufrechterhalten werden können. Auch habe das Unternehmen einem erschwerten Marktumfeld mit niedrigen Getreidepreisen getrotzt.

Lateinamerika treibt Pflanzenschutz an

Dabei trugen alle vier Geschäftseinheiten - Syngenta Crop Protection (Pflanzenschutz), Adama, Syngenta Seeds (Saatgut), und Syngenta Group China - ihren Teil zum bei und konnten im Vergleich zum Vorjahr ihre Umsätze steigern: Der Gesamtumsatz im Bereich Syngenta Pflanzenschutz erhöhte sich um 6 % auf 5,5 Mrd. US-Dollar und wuchs über alle Regionen hinweg. Überdurchschnittlich stark stieg der Umsatz in Lateinamerika mit einem Plus von 10 %. Auch in der Region Asien-Pazifik wurde ein hoher Umsatzzuwachs ...

