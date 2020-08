Mainz (ots) - Welches Tier ist das lauteste? Welches Gebäude ist das höchste? Welcher Ort der kälteste? Bei "Einfach super!" dreht sich alles um Superlative und Rekorde. Elton begrüßt drei Kinder mit Supertalenten, die zusammen mit ihren prominenten Paten um die Erfüllung ihres Herzenswunsches spielen. Am Mittwoch, 2. September 2020, 20.15 Uhr, ist die neue Quizshow im ZDF zu sehen."Ob Kampfsport-Ass, Musik-Talent oder Bühnen-Profi - die Kinder zeigen, was sie draufhaben. Und dann müssen die Promis ran und versuchen, den Kindern nachzueifern. Das wird einfach super!", freut sich Gastgeber Elton.Miriam Neureuther spielt mit ihrem Mann Felix im Team "Sport" zusammen mit Feena, "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel und YouTube-Star Julia Beautx bilden das Team "Unterhaltung" zusammen mit Maxl, und die Sänger Sarah Lombardi und Nico Santos spielen im Team "Musik" gemeinsam mit Lukas.Spannende Experimente, temporeiche Spiele und verblüffende Quizfragen sorgen für Aha-Erlebnisse. Gastgeber Elton begrüßt zudem weitere Gäste im Studio, die mit Rekorden und waghalsigen Experimenten für Spaß und gute Laune sorgen.Die Sendung wurde unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachsuperPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/einfach-super/"Einfach super!" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kinder/einfach-superhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4691415