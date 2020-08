DJ PTA-News: Gentlemen's Equity S.A.: GE lädt zur Jahreshauptversammlung am 29. September - Kapitalerhöhung um 5 Mio. Euro geplant

Lissabon/Paris/Zürich (pta019/28.08.2020/11:30) - Der Vorstand der börsennotierten Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. mit Sitz in Lissabon (ISIN: PTGVE1AE0009, Kürzel: MLGEQ, NIFC 509757995) lädt zur Jahreshauptversammlung am 29. September 2020 um 15 Uhr im Altis Grand Hotel in der Rua Castilho 11, 1269-072 Lisboa, Portugal. Geplant ist unter anderem eine Erhöhung des Nominalkapitals um 500.000 Euro mit dem Ziel, dadurch bis zu 5,0 Mio. Euro frisches Kapital ins Unternehmen zu bringen.

Die Tagesordnung im Detail:

1. Diskussion und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresbilanz mitsamt Anlagen für das Geschäftsjahr 2018; 2. Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse; 3. Diskussion und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresbilanz mitsamt Anlagen für das Geschäftsjahr 2019; 4. Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse; 5. Beurteilung der Arbeit und Entlastung des Vorstandes und des Kontrollgremiums; 6. Bestellung der Gesellschaftsgremien und falls notwendig für alle offenen bzw. unbelegten Ämter. 7. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von Eur 3.699.909 Euro auf Eur 4.199.909 und Ausgabe von bis zu 10 Mio. neuen Stammaktien mit Nominalwert von jeweils Eur 0,05 (fünf Cent) zum Preis von Eur 0,50 (fünfzig Cent). An der Kapitalerhöhung können Aktionäre oder Dritte teilnehmen, erstere genießen bei Zeichnung der neuen Aktien im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien vorbeugende Rechte.

Es wird darauf hingewiesen, dass neue Einsendungen in Form von Barmitteln oder Sachleistungen erfolgen können. Im letzteren Fall muss der Anteilzeichner einen Bewertungsbericht vorlegen, der von einem portugiesischen Wirtschafsprüfer unterzeichnet und vom Vorstand angenommen wurde.

GE-Aktionäre können den Geschäftsbericht und die Jahresbilanz ab dem 13. September 2020 in der Avenida da Liberdade n.º 110, 1269-046 Lissabon, von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr einsehen. Für weitere Fragen steht der Vorstand unter der Telefonnummer +41 (0) 41 712 33 33 oder per Email: info@gentlemensequity.com zur Verfügung.

Über Gentlemen's Equity S.A.

Die Gentlemen's Equity SA ist eine Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg versprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

Kontakt Gentlemen's Equity S.A. Rua Odette de Saint Maurice, Lote 3 1200-844 Lissabon | Tel. +351 214 682 470

Representative Office Schweiz Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident E-Mail: info@gentlemensequity.com Tel. +41 (0) 41 712 33 33

