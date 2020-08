Die Corona-Pandemie schmälert die Erlöse beim schwer angeschlagenen Möbelkonzern Steinhoff. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (Ende September) erwirtschaftete das Unternehmen im fortgeführten Geschäft einen Umsatz in Höhe von 6,76 Milliarden Euro. Die Kursreaktion beim Penny-Stock fällt sehr verhalten aus.Steinhoff sprach am Freitag von großen Herausforderungen insbesondere während des dritten Geschäftsquartals, das bis Ende Juni lief. Viele Absatzmärkte seien für geraume Zeit durch ...

