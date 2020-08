Unterföhring (ots) -- Die erste Staffel ab 5. Oktober auf Sky Atlantic HD- Parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Nach einer wahren Begebenheit- Mit Nicholas Pinnock ("Fortitude") in der Hauptrolle Ein unschuldig Verurteilter absolviert im Knast eine Ausbildung zum Anwalt und kämpft für sich und seine Mithäftlinge um Gerechtigkeit: Die Anwaltsserie "For Life", die auf einer wahren Begebenheit basiert, ist ab 5. Oktober immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und auf Sky Ticket sowie über Sky auf Abruf verfügbar. Zum Start gibt es vier Episoden am Stück, ab der Folgewoche jeweils drei Episoden. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.Über "For Life":Der Familienvater und Nachtclubbetreiber Aaron Wallace (Nicholas Pinnock) wird nach einer Drogenrazzia in seinem Lokal verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er unschuldig ist. Die Zeit in der Haftanstalt nutzt er für eine Ausbildung als Anwalt. Neun Jahre nach der Verurteilung verpflichtet er sich nicht nur dazu, seine Mithäftlinge auf der Suche nach Gerechtigkeit zu unterstützen, sondern er will auch die Schuldigen entlarven, die ihn seinerzeit hinter Gitter gebracht haben, darunter der sittenwidrige Staatsanwalt Dez O'Reilly (Erik Jernsen). Ausgerechnet mit dem bekommt er es in seinem ersten Fall zu tun. Mithäftling Jose Rodriguez (Andrew Casanova) soll vor sechs Jahren Drogen gekauft haben, die seine damalige Freundin für einen Selbstmordversuch benutzt hat. O'Reilly soll dafür sorgen, dass Aaron seinen Fall nicht gewinnt, um die Kandidatur seines Chefs Glen Maskins (Boris McGiver) für das Amt des Generalstaatsanwalts nicht zu gefährden.Die Anwaltsserie, produziert von Rap-Musiker 50 Cent, basiert auf dem wahren Fall des Isaac Wright Jr., der unschuldig zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und im Knast eine Ausbildung als Anwalt absolvierte. In den Hauptrollen spielen Nicholas Pinnock ("Fortitude"), Erik Jensen ("Mr. Robot"), Boris McGiver ("House of Cards"), Indira Varma ("Game of Thrones"), Joy Bryant ("Ballers"), Tyla Harris ("Six").Facts:Originaltitel: "For Life", Anwaltsserie, 13 Episoden, je ca. 45 Minuten, USA 2020. Ausführende Produzenten: 50 Cent, Hank Steinberg, Alison Greenspan, Doug Robinson, Isaac Wright Jr., Amy Libowsky. Regie: u.a. Russell Lee Fine, Guillermo Navarro, Hank Steinberg. Darsteller: Nicholas Pinnock, Erik Jensen, Boris McGiver, Indira Varma, Joy Bryant, Tyla Harris.Ausstrahlungstermine:Ab 5. Oktober immer montags ab 20.15 Uhr mit vier Doppelfolgen am Stück, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Ab 12. Oktober mit jeweils drei Episoden in Folge.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien (http://www.instagram.com/skyserien).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.