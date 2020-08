DJ MARKT USA/Rally an Wall Street könnte ohne Technologiewerte andauern

An der Wall Street könnte sich am Freitag der Trend des Vortages fortsetzen: Steigenden Kursen am breiten Markt standen Abgaben im Technologiesektor gegenüber. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, die Technologiewerte dürften aber erneut hinterherhinken. Die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Vortag könnten die Rally auch zum Wochenschluss noch ein wenig am Laufen halten, heißt es im Handel. Allerdings bleiben Händler bezüglich der Nachhaltigkeit skeptisch, denn kurz- bis mittelfristig dürfte der historische Schwenk der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung kaum Auswirkungen zeigen. Die Änderungen der Geldpolitik dürften eher langfristig zu spüren sein.

Die Aussagen seien eine "Bestätigung, dass die Leitzinsen kurz- bis mittelfristig aller Voraussicht nach niedriger bleiben", ruft Marktstratege Arnab Das von Invesco noch einmal in Erinnerung. Die Aussicht auf eine lange Periode unterstützender Geldpolitik über die Coronakrise hinaus mit steigenden Unternehmensgewinnen hatte die Wall Street bereits am Vortag gestützt. Allerdings waren Aktienanleger mit ihrer positiven Interpretation der veränderten Fed-Leitlinie ziemlich allein auf weiter Flur. Denn am Finanzmarkt insgesamt überwog eher die Skepsis, ob es der Fed überhaupt gelingen werde, die Inflation zu erhöhen.

Da könnten im Tagesverlauf die Daten zu den Ausgaben und Einkommen der Verbraucher im Juli einen Fingerzeig liefern. Denn erwartet werden steigende Konsumausgaben bei stagnierenden Einkommen. Die Inflationsentwicklung hängt stark am Wirtschaftswachstum und damit am privaten Konsum in den USA. Daher dürfte auch die Revision der Verbraucherstimmung genau beäugt werden, die im frühen Sitzungsverlauf ansteht. Antworten zum Wachstum könnte der Index der Einkaufsmanager im Großraum Chicago für August liefern.

Kontakt zum Autor: florian.faust@wsj.com maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 06:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.