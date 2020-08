DJ Merkel fordert EU-Emissionshandel für Verkehr- und Wärmesektoren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für eine Ausweitung des EU-Emissionshandels ausgesprochen. Dazu müssten die EU-Klimaziele für 2030 angepasst werden, sagte Merkel auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Die Europäische Kommission werde dazu Ende September einen Vorschlag vorlegen, auf den dann die Mitgliedsstaaten reagieren müssten, so Merkel. "Ich hoffe, dass es gelingt, nicht nur für die Industrie einen Zertifikatshandel einzuführen, sondern auch für Mobilitätsemissionen und die Wärmeemissionen."

Denn das Preissignal sei "das wichtigste Signal, um Veränderungen mit sich zu bringen", betonte die Kanzlerin. "Wir sehen jetzt schon, dass wir durch die höheren Zertifikatepreise sehr viel weniger Strom aus Braunkohle produzieren." Nach einer Schätzung des Umweltbundesamtes sanken die Treibhausgas-Emissionen 2019 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Merkel betonte, Europa zum ersten CO2-freien Kontinent zu machen, sei eine "sehr ambitionierte Aufgabe, die noch sehr viele Veränderungen von uns abverlangen wird." Bei der nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow - die coronabedingt auf November 2021 verschoben wurde - müssten die nationalen Ziele der einzelnen Mitgliedsstaaten verbessert werden. Es werde vor allem darum gehen, "in Deutschland unsere ambitionierten Ziele umzusetzen und in Europa einen gemeinsamen Pfad zu finden". Polen ist bei der Anhebung der EU-Ziele noch kritisch.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.