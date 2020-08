Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die allseitige Achtung der weißrussischen Souveränität gefordert. "Die friedliche Revolution in der DDR konnten wir nur gestalten, weil die Sowjetunion dies hat geschehen lassen, weil auch der vorherige Weg möglich war, ohne dass die Sowjetunion sich eingemischt habe", sagte Merkel am Freitag auf ihrer Sommerpressekonferenz mit Blick auf eine mögliche Einmischung Russlands und anderer in der Problematik.



Die EU hatte das Präsidentschaftswahlergebnis nicht anerkannt. Sie habe versucht mit Lukaschenko zu telefonieren, dieser habe das aber abgelehnt, sagte Merkel. "Ich würde es begrüßen, wenn die OSZE einen Zugang zu den verschiedenen Gruppen in Belarus bekommen würde. Sie könnte jetzt eine sehr wichtige Rolle spielen", so die CDU-Politikerin.

