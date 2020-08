Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktie von Netflix hat in den letzten fünf Jahren knapp 330 Prozent zulegen können. Allein in diesem Jahr steigerte sie ihren Wert bereits um über 50 Prozent. Doch wie lang kann dies noch so weitergehen? Martin Weiß und Alfred Maydorn sprechen an dieser Stelle über die Netflix-Aktie und das Geschäftsmodell des Streamingdienstes. Wie nachhaltig ist dieses? Die beiden Experten haben dazu unterschiedliche Meinungen. Hören Sie sich hier ihre jeweiligen Argumente an.