Im Vorjahr waren es noch 42,1 Mio. Euro gewesen. Verantwortlich dafür ist das Ergebnis aus den at-equity bilanzierten Unternehmen, das von 20,6 auf 2,5 Mio. Euro abstürzte, wie BKS am Freitag in einer Aussendung bekannt gab. Das Ergebnis habe unter dem durch Corona verursachten Börsensturz gelitten, sagte Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Das eigentliche Bankgeschäft lief ganz gut, so stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...