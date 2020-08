DJ Merkel: Corona-Krise ist nicht gekannte Herausforderung für finanzielle Tragkraft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die umfangreiche Verschuldung Deutschlands infolge der Corona-Krise verteidigt und betont, Deutschland könne sich die Kosten der ergriffenen Maßnahmen leisten. "Ich glaube, dass es absolut notwendig war, die Stützungsmaßnahmen durchzuführen", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es handele sich um "eine nicht gekannte Herausforderung für unsere finanzielle Tragkraft". Jedoch stelle sich die Frage, was Nichthandeln koste. Sie sei "der festen Überzeugung, dass es eine gute Entscheidung ist, sich jetzt in hohem Maße zu verschulden, weil alles andere uns noch länger in der Kralle der Pandemie halten würde", betonte die Kanzlerin. "Wir handeln verantwortlich", sagte Merkel. Sie räumte aber auch ein, dass politische Debatten über die weiter notwendigen Maßnahmen zu erwarten seien.

Merkel betonte, es habe sich gezeigt, "dass es gut war, das wir sparsam gewirtschaftet haben". Sie verwies auf den erreichten Haushaltsausgleich, das Einhalten der Maastricht-Kriterien für die Verschuldung und erwirtschaftete Reserven in den sozialen Sicherungssystemen. "Das hilft uns jetzt natürlich, in diese Zeit hineinzugehen." Man stehe aber bei jeder Entscheidung vor der Frage, ob damit errichtete Brücken auch in die Zukunft tragen könnten. "Das ist im Falle einer Pandemie besonders schwer zu entscheiden, da wir ja nicht wissen, wann sie endet", konstatierte sie.

