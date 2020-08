FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Munich Re sind am Freitag auf den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen. Sie rückten an der Dax-Spitze um 2,5 Prozent auf 247,30 Euro vor. Ein Händler machte den Hurrikan "Laura" als aktuell kursbestimmenden Faktor aus - denn der Sturm sei bisweilen trotz aller Zerstörungen vergleichsweise glimpflich verlaufen. Auch die Aktien von Hannover Rück und Swiss Re legten am Freitagmittag zu.

Nach Aussage des Gouverneurs des Staates Louisiana, John Bel Edwards, haben die Behörden insgesamt ein schlimmeres Szenario befürchtet als die nun eingetretenen Schäden. "Es ist klar, dass wir keinen absolut katastrophalen Schaden erlitten haben", sagte der Politiker.

Zwar müsse die Munich Re in der Branche üblicherweise den größten Teil der Hurrikan-Schäden schultern, schrieb Analystin Kathryn Fear von der Berenberg Bank in einer Studie. Dafür seien die Münchner bilanziell aber auch am besten aufgestellt. Sie schätzt, dass der Konzern in diesem Jahr ein Budget für Naturkatastrophenschäden in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar vorgesehen hat. Davon seien bislang erst 450 Millionen Dollar in Anspruch genommen worden. Ähnlich komfortabel sei die Situation bei der Hannover Rück./bek/stw/mis