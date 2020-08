Hamburg (ots) - Eigentlich sollte es für das NDR Elbphilharmonie Orchester im Oktober auf die erste große Konzertreise seit Antritt seines neuen Chefdirigenten Alan Gilbert gehen. Geplant waren Gastspiele unter anderem in Macau, Schanghai, Beijing und Seoul. Daraus wird aufgrund der Corona-Pandemie leider nichts. Dafür darf sich das Hamburger Publikum auf neue Konzerte in der Elbphilharmonie freuen. Wie schon im September werden auch diese Stundenkonzerte - angepasst an das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Elbphilharmonie - jeweils zweimal am Abend vor kleinerem Publikumskreis und ohne Pause gespielt. Der Vorverkauf für alle Termine startet am Dienstag, 1. September.Die Konzerte im Überblick:Alan Gilbert dirigiert MozartTermin: Sonntag, 4. Oktober, 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, Elbphilharmonie, Großer SaalIm ersten Programm widmet sich Chefdirigent Alan Gilbert Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Auf dem Programm stehen das wunderbare A-Dur-Violinkonzert, mit dem der erst 19-Jährige Komponist seine kurze öffentliche Karriere als Geiger beendete, sowie die berühmte "Jupiter"-Sinfonie, entstanden 1788 als grandioser Schlusspunkt seiner 41 Sinfonien. Den Solopart im Violinkonzert übernimmt Roland Greutter, Erster Konzertmeister des NDR Elbphilharmonie Orchesters.Saint-Saëns und Schumann mit Alan Gilbert und Sheku Kanneh-MasonTermin: Montag, 12. Oktober, 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, Elbphilharmonie, Großer SaalIm zweiten Sonderkonzert debütiert der junge britische Cellist Sheku Kanneh-Mason beim NDR Elbphilharmonie Orchester. Spätestens seit seinem im Fernsehen übertragenen Auftritt auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 ist er einem Billionen-Publikum weltweit bekannt. Aber auch seine Erfolge jenseits des royalen Umfelds sprechen für sich: So hat der 1999 geborene Gewinner des BBC Young Musician Competition 2016 bereits mit Orchestern wie dem City of Birmingham Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique du Radio France und London Symphony Orchestra zusammengearbeitet. Seinen Einstand beim NDR Elbphilharmonie Orchester gibt er nun mit dem virtuosen Cellokonzert Nr. 1 von Camille Saint-Saëns. Das NDR Elbphilharmonie Orchester wird unter der Leitung von Alan Gilbert zudem Robert Schumanns Zweite Sinfonie interpretieren.Esa-Pekka Salonen dirigiert Strauss und RavelDienstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, Elbphilharmonie, Großer SaalEine unverhoffte Wiederbegegnung mit dem finnischen Star-Dirigenten Esa-Pekka Salonen gibt es im dritten Sonderkonzert. Der neue Chef des San Francisco Symphony Orchestra kommt nach Hamburg zurück, um zwei - trotz der reduzierten Orchesterbesetzung - besonders klangintensive und emotional bewegende Werke zu interpretieren: Mit den "Metamorphosen" für 23 Solostreicher verlieh der 80-jährige Richard Strauss im Jahr 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seiner Trauer um die erschütterte Kulturlandschaft Ausdruck. In eine andere, vielen Erwachsenen verloren gegangene Welt entführt Maurice Ravels Ballett "Ma mére l'oye": in die "Poesie der Kindheit", wie der französische Komponist sie nannte und liebte. Der Titel des Stücks bezieht sich auf eine berühmte Märchensammlung von Charles Perrault.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4691785