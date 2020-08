BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angekündigt, an diesem Dienstag (1.9.) eine neue Konjunkturprognose vorzulegen. Altmaier sagte im SWR2 Interview der Woche, diese "Interims-Prognose" werde deutlich machen, dass in vielen Bereichen der Aufschwung bereits begonnen habe. "Und wir gehen davon aus, dass wir trotzdem (...) über das ganze Jahr gerechnet einen sehr schweren Wirtschaftseinbruch haben werden, wenn auch vielleicht, Gott sei Dank, nicht so schwer wie ursprünglich befürchtet."

Altmaier fügte hinzu: "Wir gehen davon aus, dass es bis in das Jahr 2022 dauern wird, bis wir die alte wirtschaftliche Stärke von vor der Krise wieder erreicht haben." Er zeigte sich außerdem sehr optimistisch, dass ein zweiter Shutdown der Wirtschaft verhindert werden könne.

Ende April hatte die Bundesregierung ihre Frühjahrsprojektion vorgelegt. Darin rechnet sie damit, dass infolge der Pandemie das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt. Erst 2022 werde das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht werden./hoe/DP/eas