BAHN (dpa-AFX) - Bei einer Neuregelung der Maskenkontrolle in Zügen muss aus Sicht der Deutschen Bahn die Sicherheit der Mitarbeiter beachtet werden. Bund und Länder hatten am Donnerstag vereinbart zu prüfen, ob das Fahren ohne Maske wie das Fahren ohne Fahrschein mit einem erhöhten Beförderungsentgelt verfolgt werden kann. Man setze nun auf die Gespräche der Verkehrsminister mit den Verkehrsunternehmen, teilte ein Bahnsprecher am Freitag mit. "Eine Regelung für die Unternehmen der Branche muss dem Schutz der Fahrgäste dienen und ebenso die Sicherheit der Mitarbeiter im Blick behalten."

Von Gewerkschaftsseite war die Befürchtung geäußert worden, dass Bahn-Mitarbeiter in Gefahr geraten, wenn sie die Maskenpflicht kontrollieren, durchsetzen und bei Missachtung Strafen verhängen. Die Bahn ergänzte, man werde auch künftig im Konfliktfall Fahrgäste mit Hilfe der Bundespolizei der Züge verweisen. "Die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Fahrgästen haben höchste Priorität."/bf/DP/eas