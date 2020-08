Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 36/20Samstag, 29.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.25 Leschs KosmosDigitale Revolution: die Zukunft des LernensDeutschland 20199.55 Leschs KosmosErnährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & NoDeutschland 201910.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieDeutschland 201611.10 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieHackfleisch, Wackelpudding & Co.Deutschland 201911.55 ZDFzeitNelson Müllers großer Burger-CheckVegetarisch oder Fleisch?Deutschland 2020(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:15.50 Falsch bewertet und getäuschtDas Geschäft mit Restaurant-BewertungenDeutschland 201916.35 Fakten, Fakes und KundentäuschungDie Macht der InternetbewertungenDeutschland 201917.20 Amazon - Die ganze Welt im PappkartonFrankreich 201918.05 Das große Geschäft mit AltkleidernWie Moderecycling funktioniertDeutschland 2018(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?Deutschland 201822.25 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 201823.10 ZDFzeitNelson Müllers großer Burger-CheckVegetarisch oder Fleisch?Film von Christian DavidDeutschland 202023.55 ZDFzeitLangnese, Schöller & Co.Der große Eis-Test mit Nelson MüllerDeutschland 20170.35 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-ImperiumGroßbritannien 20181.20 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-LegendeGroßbritannien 20182.05 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der SuperheldenUSA 20192.50 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem ErfolgFrankreich 20194.20 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 2018Sonntag, 30.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDFzoomBetrügen leicht gemachtWie EU-Gelder in Osteuropa versickernDeutschland 20195.35 Panzer, Schrott und harte KerleDeutschland 20156.05 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzSchlachtfelder der VergangenheitFrankreich 20196.50 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzKriegsgebieteFrankreich 20197.35 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzGegen den TerrorFrankreich 20198.20 Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuftDeutschland 20209.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 20179.50 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201610.35 Terra XDie KeltenEuropas vergessene MachtDeutschland 201611.20 Terra XDie KeltenKampf um GallienDeutschland 201612.05 Terra XDie KeltenAufstand der KöniginDeutschland 201612.50 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 201613.35 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das alte ÄgyptenDeutschland 202014.20 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 201915.05 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 201915.50 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 201916.35 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 201917.20 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 2019(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XDie KeltenKampf um GallienDeutschland 201621.40 Terra XDie KeltenAufstand der KöniginDeutschland 201622.25 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das alte ÄgyptenDeutschland 202023.05 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 201923.50 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 20190.35 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 20191.20 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 20192.05 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 20192.50 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 20193.30 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 20194.15 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 2019Montag, 31.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 20196.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas irische DienstmädchenGroßbritannien 20197.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenBlaubart 1922Großbritannien 20198.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Rätsel von ClevelandGroßbritannien 20199.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenJack the RipperGroßbritannien 201910.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenPolizistenmord in LondonGroßbritannien 201811.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer verrückte ArztGroßbritannien 201811.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer gefährliche SohnGroßbritannien 201812.40 Das Geheimnis der verlorenen AtombombenNukleare Zwischenfälle der 50er-JahreFrankreich 201813.25 Das Geheimnis der verlorenen AtombombenNukleare Zwischenfälle der 60er-JahreFrankreich 201814.10 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 201914.55 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf GrönlandDeutschland 202015.40 Lost Places - Geheime WeltenAmerican DreamDeutschland 202016.25 Lost Places - Geheime WeltenSowjetische SchattenDeutschland 2020(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Die Schätze der ErdeGold und EisenUSA 201721.40 Die Schätze der ErdeKohle und ÖlUSA 201722.25 Die Schätze der ErdeDiamanten und SmaragdeUSA 201723.10 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 201523.55 Reise durch die ErdgeschichteKollisionszone SüdasienDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Lost Places - Geheime WeltenAmerican DreamDeutschland 20201.50 Lost Places - Geheime WeltenSowjetische SchattenDeutschland 20202.35 Lost Places - Geheime WeltenVerlorenes EmpireDeutschland 20203.20 Lost Places - Geheime WeltenBlutiges ErbeDeutschland 20204.05 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf GrönlandDeutschland 20204.50 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 2019