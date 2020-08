Die finanziellen Ziele bezeichnet Givaudan selbst als "ehrgeizig": In den nächsten fünf Jahren strebt das Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 bis 5 % an. Der freie Cashflow soll im Schnitt mindestens 12 % betragen. Gleichzeitig setzt sich der Aromenhersteller auch nichtfinanzielle Ziele in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt und Sicherheit. Um all dies zu erreichen setzt das Unternehmen auf drei "Wachstumstreiber" sowie vier "Wachstumskatalysatoren".

Drei Wachstumstreiber ausgemacht

Zu den Wachstumstreibern zählt zunächst die Expansion des Portfolios: Nach 16 Akquisitionen seit 2014 - darunter der Parfümöl-Hersteller Drom und das französische Unternehmen Naturex - will Givaudan über sein aktuelles Portfolio mit Aromen und Riechstoffen, Naturstoffen und Abgabesystemen hinaus in die Bereiche Ernährung, Nahrungsmittelinhaltsstoffe und Schönheit expandieren. Dieses soll aktuellen Trends wie "Gesundheit und Wohlbefinden" und allgemein veränderten Lebensstilen Rechnung.

Außerdem ...

