DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)

=== M O N T A G, 7. September 2020 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London *** 09:00 CH/Währungsreserven August 10:10 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Bundesarbeitsminister Heil, Reden beim (digitalen) Future Mobility Summit 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 14:00 DE/Munich Re, PK (virtuell) zum Rendez-Vous de Septembre *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht August zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - CN/Handelsbilanz August - DE/Bundestags-Wirtschaftsausschuss, Anhörung zum Kohlevertrag, Berlin - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 8. September 2020 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 36. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Halbjahres-PK mit Veröffentlichung Konjunkturbericht 2Q, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator August M I T T W O C H, 9. September 2020 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:05 DE/Bundestag, Regierungsbefragung mit Bundesfinanzminister Scholz, Berlin *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) D O N N E R S T A G, 10. September 2020 *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 2Q, München *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) F R E I T A G, 11. September 2020 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig) *** 08:00 GB/BIP Juli *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Realeinkommen August *** - EU/Treffen der Eurogruppe; anschließend Informelle Tagung der Finanz- und Wirtschaftsminister (bis 12.9.), Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P), Österreich (S&P), Portugal (S&P), Ukraine (S&P), Polen (Moody's), Slowakei (Moody's) S O N N T A G, 13. September 2020 *** 08:00 DE/Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

