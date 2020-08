Wien (www.fondscheck.de) - Oddo BHF hat Roland Stibbe zum Niederlassungsleiter in Berlin ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Stibbe folge Anfang Januar auf den derzeitigen Niederlassungsleiter Merten Handreck, der sich zukünftig stärker auf das Geschäft mit den strategischen Kunden konzentrieren werde. Stibbe selbst werde in der Marktregion Berlin das Geschäft mit vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Verbänden und anderen Anlegern leiten. Er habe zuvor sieben Jahre lang für das Bankhaus Berenberg den Standort Berlin verantwortet. Außerdem blicke der erfahrene Private Banker auf Stationen bei der Bankgesellschaft Berlin sowie der UBS Deutschland zurück. (News vom 27.08.2020) (28.08.2020/fc/n/p) ...

