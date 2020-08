DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 30. August, und Montag, 31. August

=== S O N N T A G, 30. August 2020 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin - MN/Parlamentswahlen in Montenegro M O N T A G, 31. August 2020 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) August 07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H, Berlin 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1H, Wuppertal 08:00 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 9 Monate, Darmstadt 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 9 Monate, Zwingenberg *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern und Hessen August 10:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), PK zur EEG-Novelle, Berlin 10:00 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, PG (digital) zum Wirecard-Skandal 10:00 DE/Evonik Industries AG, Online-HV 10:00 IT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Sondersitzung zur Wirecard-Affäre (bis 1.9.), Berlin 13:00 DE/Grünen-Vorsitzende Baerbock und Habeck, Statements nach Klausur, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj 15:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Webcast Presentation des Peterson Institute for International Economics *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Spitzen deutscher Umweltverbände 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit EU-Ratspräsident Michel, Berlin *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August *** - DE/Stellenindex BA-X August - EU/Informelle Tagung der EU-Agrarminister (bis 1.9.), Koblenz - Börsenfeiertag Großbritannien - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DOW-JONES-INDEX + NEUAUFNAHME - Amgen - Salesforce - Honeywell International + HERAUSNAHME - Exxon Mobil - Pfizer - Raytheon ===

