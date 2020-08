DJ Altmaier: Rettung der Wirtschaft kostete 69 Milliarden Euro

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat Unternehmen zur Überbrückung der Corona-Krise bislang rund 69 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dabei seien alle Unternehmen - auch kleine und mittlere mit 10 bis 40 Beschäftigten - seit Beginn der Pandemie berücksichtigt, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Interview des Radiosenders SWR Aktuell. "Viel von diesem Geld kommt in die Kassen des Staates zurück, weil diese Unternehmen dann auch Steuern zahlen können, weil sie Sozialabgaben zahlen können und weil sie eben nicht vom Markt verschwinden", so der Minister.

Berücksichtigt sind darin auch die rund 9 Milliarden Euro an Staatshilfen für die Lufthansa sowie die 1,2 Milliarden für den Ferien-Reiseanbieter TUI. Im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hatte der Bund rund 600 Milliarden Euro bereitgestellt, um große Unternehmen mit Geld zu versorgen.

